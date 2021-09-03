Навальный разделил свою премию в 10 тысяч евро между четырьмя заключенными

«Я чувствую, что как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью. Поэтому я попросил Жанну Немцову поделить эти деньги на равные четыре части по 2,5 тыс. и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне», — такая надпись появилась на страничке в Instagram Навального.

Ранее, по сообщениям СМИ, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию.

