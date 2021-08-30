СМИ: пресс-секретарь Навального покинула Россию

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства уточнили, что Ярмыш выехала в Хельсинки.

Ранее Ярмыш признали виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве и приговорили к ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев, в течение которых ей запрещается покидать своё жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также участвовать в митингах, сообщает RT.

Речь идёт о несанкционированной акции 23 января, в которой, по данным правоохранителей, принимали участие граждане, заражённые коронавирусом.

