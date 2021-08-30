СМИ: пресс-секретарь Навального покинула Россию
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства уточнили, что Ярмыш выехала в Хельсинки.
Ранее Ярмыш признали виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве и приговорили к ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев, в течение которых ей запрещается покидать своё жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также участвовать в митингах, сообщает RT.
Речь идёт о несанкционированной акции 23 января, в которой, по данным правоохранителей, принимали участие граждане, заражённые коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 15
- Политик из Польши «нашёл» у России «Северный поток - 3»
- Альтернативы нет: Депздрав Москвы обосновал важность COVID-вакцинации
- СМИ: пресс-секретарь Навального покинула Россию
- Журова предложила заменить на Олимпиаде обычный футбол на пляжный
- Подростки прикурили от Вечного огня в Севастополе
- Московским школьникам 1 сентября не понадобятся ПЦР-тесты
- СМИ: ИГ взяло ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула
- Флорист рассказала, как подобрать стильный букет ко Дню знаний
- Лавров заявил, что Запад пытается повлиять на выборы в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru