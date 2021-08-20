Навальный предложил план по борьбе с коррупцией

Также он предложил сформировать Западом особую категории стран, которые поощряют коррупцию и принимать единые меры против группы государств, а не вводить санкции отдельно против одной страны.

Более того, Навальный уверен, что помочь могут персональные санкции против олигархов и создание международного органа, который будет отвечать за борьбу с глобальной коррупцией.

С момента отравления Алексея Навального неизвестным веществом прошел один год. До сих пор государства, принявшие участие в расследовании инцидента, не смогли раскрыть всех его обстоятельств, напоминает РИА ФАН.

