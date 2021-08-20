Навальный предложил план по борьбе с коррупцией
Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный к годовщине своего отравления написал колонку, которую опубликовали западные СМИ, предложив план по борьбе с коррупцией в глобальных масштабах.
По его словам, прежде всего, необходимо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя для элит, окружающих автократов.
Также он предложил сформировать Западом особую категории стран, которые поощряют коррупцию и принимать единые меры против группы государств, а не вводить санкции отдельно против одной страны.
Более того, Навальный уверен, что помочь могут персональные санкции против олигархов и создание международного органа, который будет отвечать за борьбу с глобальной коррупцией.
С момента отравления Алексея Навального неизвестным веществом прошел один год. До сих пор государства, принявшие участие в расследовании инцидента, не смогли раскрыть всех его обстоятельств, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Посол Египта гарантировал полную безопасность российским туристам
- Разработчик сообщил о переговорах по одобрению «КовиВака» за рубежом
- Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- Прощальный букет. Путин начал переговоры с Меркель
- Режим ЧС из-за засухи ввели в Пермском крае
- СМИ: Талибы заявили о возобновлении переговоров о создании правительства
- Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным
- Артемий Лебедев: Россияне не уважают флаг своей страны
- Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона
- Навальный предложил план по борьбе с коррупцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru