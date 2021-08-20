Навальный предложил план по борьбе с коррупцией

Отбывающий срок в колонии Алексей Навальный к годовщине своего отравления написал колонку, которую опубликовали западные СМИ, предложив план по борьбе с коррупцией в глобальных масштабах.

По его словам, прежде всего, необходимо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя для элит, окружающих автократов.

Макрон в разговоре с Путиным призвал выпустить Навального на свободу

Также он предложил сформировать Западом особую категории стран, которые поощряют коррупцию и принимать единые меры против группы государств, а не вводить санкции отдельно против одной страны.

Более того, Навальный уверен, что помочь могут персональные санкции против олигархов и создание международного органа, который будет отвечать за борьбу с глобальной коррупцией.

С момента отравления Алексея Навального неизвестным веществом прошел один год. До сих пор государства, принявшие участие в расследовании инцидента, не смогли раскрыть всех его обстоятельств, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:КоррупцияАлексей Навальный
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