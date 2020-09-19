Навальный поделился подробностями выздоровления в Берлине
Блогер Алексей Навальный, который проходит реабилитацию в немецкой клинике Charite, рассказал подробности восстановления своего здоровья. Путь к выздоровлению он назвал ясной дорогой, хотя и неблизкой. По словам Навального, у него дрожат ноги, но он уже может подниматься по лестнице. Об этом блогер написал в своем Instagram в субботу 19 сентября.
В личном аккаунте размещена фотография, на которой Навальный спускается по лестнице в футболке, спортивных трико и одноразовых перчатках. Он идет самостоятельно, опираясь на перила.
«Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая», - отметил блогер.
Навальный рассказал, как начал восстанавливать память и учиться писать заново, вспоминая слова. Он не понимал, где их «брать». Сам себя блогер называет парнем, «у которого когда он идёт по лестнице», и отмечает успехи в восстановлении и благодарит немецких медиков.
«Врачи университетской Берлинской клиники «Шарите» (…) превратили меня из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки», – пошутил Навальный.
Напомним, Алексей Навальный, по мнению немецких специалистов, отравлен более вильной формой яда «Новичок», следы которого якобы обнаружены на бутылке, вывезенной соратниками блогера в Германию.
Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что ненадлежащее оформление предполагаемых фактов преступления уголовно наказуемо.
«Здесь мы имеем достаточно странное поведение, особенно со стороны профессионального юриста. На руках у него имеются факты особо тяжкого преступления, но вместо того, чтобы апеллировать этими фактами, они увозятся за границу, держатся там месяц, а потом появляются. На сегодняшний день есть все основания, чтобы допросить эту группу людей, которые предполагаемые факты с отравляющими веществами увезли за рубеж. Почему изначально эти факты не были оформлены надлежащим образом? У вас есть факт тяжкого преступления, и вы не сообщаете об этом, это в принципе наказуемое деяние. Это называется укрывательство», - объяснил он.
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