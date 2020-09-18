Бутылка абсурда в деле Навального

Речь идет о таинственной бутылке со следами «Новичка», которую соратники Алексея Навального будто бы умыкнули из номера томской гостиницы, где он жил до отравления. Заявление о том, что на бутылке из номера томской гостиницы, где он жил, переданной немецким экспертам, нашли следы «Новичка», появилось в Instagram-аккаунте Навального.

Эта бутылка превратила изначально трагическую историю человека, который едва не умер во цвете лет, в скверный анекдот. Оставим в стороне то обстоятельство, что деяния соратников Навального в отношении бутылки с водой из томской гостиницы могут расцениваться как укрывательство доказательств, либо как их фальсификация, при том, что и то и другое уголовно наказуемо. Достаточно вспомнить хронологию событий.

Итак, бутылка со следами боевого отравляющего вещества, которое, как утверждается, чуть не угробило Навального, побывала в томской гостинице. Оттуда ее изъяли его сторонники. Затем, по всей вероятности, кто-то из них переправил бутылку в Германию, явно с использованием авиатранспорта (а как иначе так быстро попасть из Томска в Берлин?). И на всем пути из Сибири в Европу – ни одного пострадавшего!