Бутылка абсурда в деле Навального

В ситуации с «отравлением» Навального слишком много абсурда, считают в Кремле

Российские власти в истории с «отравлением» Алексея Навального никому на слово верить не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление в деле новой «улики».

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Речь идет о таинственной бутылке со следами «Новичка», которую соратники Алексея Навального будто бы умыкнули из номера томской гостиницы, где он жил до отравления. Заявление о том, что на бутылке из номера томской гостиницы, где он жил, переданной немецким экспертам, нашли следы «Новичка», появилось в Instagram-аккаунте Навального.

Эта бутылка превратила изначально трагическую историю человека, который едва не умер во цвете лет, в скверный анекдот. Оставим в стороне то обстоятельство, что деяния соратников Навального в отношении бутылки с водой из томской гостиницы могут расцениваться как укрывательство доказательств, либо как их фальсификация, при том, что и то и другое уголовно наказуемо. Достаточно вспомнить хронологию событий.

Итак, бутылка со следами боевого отравляющего вещества, которое, как утверждается, чуть не угробило Навального, побывала в томской гостинице. Оттуда ее изъяли его сторонники. Затем, по всей вероятности, кто-то из них переправил бутылку в Германию, явно с использованием авиатранспорта (а как иначе так быстро попасть из Томска в Берлин?). И на всем пути из Сибири в Европу – ни одного пострадавшего!

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Кстати, медперсонал и экипаж спецсамолета, присланного за Навальным из Германии, обошелся при перелете из Омска без костюмов химзащиты. Как и врачи омской больницы скорой помощи, два дня не отходившие от тогда еще российского пациента. И тоже ни одного случая отравления «Новичком».

На эти обстоятельства указал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение. Как это могло быть? Это совершенно не вяжется с заключениями эксперта. Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?» - сказал Песков.

Он также отметил, что администрация президента не занимается следственными действиями, но, если бы где-то на территории России нашли следы химоружия, Владимиру Путину об этом сразу доложили бы. В ситуации с «отравлением» Навального слишком много абсурда, заявил представитель Кремля.

Бутылка, и правда, была явно лишней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковОтравлениеАлексей Навальный
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