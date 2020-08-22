Навального привезли в берлинскую клинику
Оппозиционного политика и блогера, доставленного медицинским самолетом из Омска в Берлин, уже доставили в немецкую клинику в столице. Об этом сообщает РИА Новости.
Специализированный медицинский борт доставил Навального из Омска в аэропорт Шенефельд в Берлине.
Оппозиционер находится в коме. Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в БСМП-1. Врачи поставили диагноз «нарушение углеводного баланса», не выявив признаков содержания ядов в организме пациента. При этом, по данным Управления МВД по Омской области, на одежде, руках, ногтях и волосах оппозиционера Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил-дифенил-фосфат.
Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с «требованием» о разрешении транспортировать мужа на лечение в Германию.
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могло бы действовать смертельно опасное вещество, если бы оказалось в вещах Алексея Навального. Эксперт заявил, что «более правдоподобно» выглядит версия с наличием в организме Навального оксибутирата натрия.
«Это лекарственный препарат, который, если смешать с алкоголем, то может быть такая реакция организма. Потому что его используют для лечения, в том числе, алкогольной зависимости», - заключил собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru