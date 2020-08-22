Самолет с Навальным приземлился в Берлине
Немецкий медицинский борт, прибывший накануне в РФ, чтобы транспортировать политика Алексея Навального, приземлился в немецком аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.
В соответствии с данными сервиса FlightRadar, самолет Bombardier Challenger 604 вылетел в аэропорт Шенефельд в Берлине из Омска.
Лайнер поднялся в небо в Омске около 8:00 (5:00 мск). Навального, который не вышел из комы, доставили в местный аэропорт на реанимобиле в сопровождении полиции, пишет Газета.ru.
Напомним,20 августа оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где оппозиционного политика госпитализировали в БСМП-1 с подозрением на отравление. Врачи не нашли яда в организме пациента. Они поставили диагноз «нарушение углеводного баланса», которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева, однако, считает, что это не диагноз, а описание состояния, которое не объясняет, что произошло с политиком.
Управление МВД по Омской области по результатам хроматографического исследования установило, что на одежде, руках, ногтях и волосах оппозиционера Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил-дифенил-фосфат.
Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с «требованием» о разрешении транспортировать мужа на лечение в Германию.
Ранее художник Андрей Бильжо в эфире НСН прокомментировал первоначальный диагноз, который был поставлен Навальному.
«Врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он слушателям НСН.
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