Самолет с Навальным приземлился в Берлине

Напомним,20 августа оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где оппозиционного политика госпитализировали в БСМП-1 с подозрением на отравление. Врачи не нашли яда в организме пациента. Они поставили диагноз «нарушение углеводного баланса», которое могло быть вызвано резким понижением сахара в крови. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева, однако, считает, что это не диагноз, а описание состояния, которое не объясняет, что произошло с политиком.

Управление МВД по Омской области по результатам хроматографического исследования установило, что на одежде, руках, ногтях и волосах оппозиционера Алексея Навального обнаружено промышленное химическое вещество 2-этилгексил-дифенил-фосфат.

Супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с «требованием» о разрешении транспортировать мужа на лечение в Германию.

Ранее художник Андрей Бильжо в эфире НСН прокомментировал первоначальный диагноз, который был поставлен Навальному.

«Врач, который поставил диагноз "нарушение обмена веществ", к слову, такого диагноза не существует», – рассказал он слушателям НСН.



