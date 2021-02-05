Навального доставили в Бабушкинский суд
Оппозиционного политика Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд, где сегодня будет рассматриваться уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Навальный дот начала судебного разбирательства будет находиться в конвойном помещении, сообщает ТАСС.
У здания суда правоохранители усилили меры безопасности. Сторонников Навального рядом пока нет, отмечает агентство.
Между тем, в суд заблаговременно до его начала прибыл представитель британского посольства.
Навальному вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или обязательных работ.
По версии следствия, 2 июня прошлого года в своем Telegram-канале и на странице в Twitter Навальный разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Оппозиционер под роликом разместил, как считают следователи, комментарии, «носящие заведомо ложный характер».
Между тем, руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков высказал мнение, что решение отправить Навального в колонию выглядит сомнительным, пишет «Свободная пресса».
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