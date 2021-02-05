Оппозиционного политика Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд, где сегодня будет рассматриваться уголовное дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Навальный дот начала судебного разбирательства будет находиться в конвойном помещении, сообщает ТАСС.

У здания суда правоохранители усилили меры безопасности. Сторонников Навального рядом пока нет, отмечает агентство.