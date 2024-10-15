Научрук ВШЭ Кузьминов сообщил о российском феномене «бедных в кавычках»

В России прослеживается феномен «бедные в кавычках» – это мало зарабатывающие дети богатых родителей, рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов в ходе научного семинара «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики».

По словам Кузьминова, такие дети тратят деньги родителей, живут в квартирах, принадлежащих родителям, ездят на их машинах. В результате этого, указал он, возникает несоответствие: фактически они относятся к верхнему децилю (десятипроцентной группе наиболее обеспеченных граждан – ред. НСН) по своему типу трат и по расходам, однако в доходной статистике учитываются «как люди совершенно бедные, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход».