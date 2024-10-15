Научрук ВШЭ Кузьминов сообщил о российском феномене «бедных в кавычках»
В России прослеживается феномен «бедные в кавычках» – это мало зарабатывающие дети богатых родителей, рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший ректор Ярослав Кузьминов в ходе научного семинара «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики».
По словам Кузьминова, такие дети тратят деньги родителей, живут в квартирах, принадлежащих родителям, ездят на их машинах. В результате этого, указал он, возникает несоответствие: фактически они относятся к верхнему децилю (десятипроцентной группе наиболее обеспеченных граждан – ред. НСН) по своему типу трат и по расходам, однако в доходной статистике учитываются «как люди совершенно бедные, не получающие доходов или получающие очень ограниченный доход».
Научный руководитель НИУ ВШЭ отметил, что такое явление распространено в России гораздо больше, чем в Соединенных Штатах или Европе. Его необходимо учитывать, поскольку подобные пробелы снижают эффективность социальной политики, подчеркнул экономист.
Росстат сообщал, что в 2023 году за чертой бедности в России находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения. Это на 0,8 млн человек, или 0,5 процентных пункта ниже результата 2022 года, который стал рекордно малым за историю Российской Федерации (у Росстата есть сопоставимый ряд данных с 1992 года), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru