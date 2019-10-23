«Не платишь - отключим!» В Общественной палате о должниках ЖКХ

«Я считаю, что заниматься популизмом нельзя. Ни в правительстве, ни в Совете Федерации, ни в Думе. Если человек потребляет ресурс, он за него должен платить. А если он не оплачивает, то должна быть мера воздействия. Если человек использует газ и не оплачивает, значит, ему надо отключить газ. Если человек потребляет воду и не оплачивает, значит, надо отключить воду. И так далее. Я сейчас нахожусь с проверкой в Севастополе. Человек заселился, получил квартиру в новом жилье. У него задолженность 131 тысяча. Он, конечно, должен платить. Я просто считаю, что для людей нуждающихся, которые таковыми признаны, должны быть определенные льготы по коммунальным услугам и по оплате за проживание. И если сегодня это у них занимает 22% от душевого дохода, то нужно опускать этот уровень до 15% или 10%. Это необходимо. Но допускать неоплату - это безобразие. Тогда можно зайти в магазин, взять себе банку консервов, потому что голоден. Или взять себе свитер, потому что холодно. Люди, которые вносят такие предложения, далеки от того, как живет коммунальное хозяйство. Мы сейчас занимаемся коммунальным хозяйством в Крыму. И мы видим разваливающееся предприятие, потому что у него тариф заниженный, и оно не в состоянии приобрести оборудование, необходимые реагенты. Чудес не бывает, это происходит по одной причине – заниженный тариф и неоплата за услуги, которые оно оказало. Поэтому я категорический противник таких предложений. Я за помощь населению, за оказание услуг населению, и это необходимо делать по социальной норме», - заявил он.

В минувшем сентябре стало известно, что совокупная задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 800 миллиардов рублей. Такую статистику представил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

