Национальный словарный фонд планируется открыть в России
Российское правительство утвердило постановление о формировании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд». Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства.
В документе указано, что фонд потребовался для повышения уровня грамотности населения, защиты и сохранения русского языка. Специалисты новой структуры займутся и поддержкой русскоязычной культуры за границей.
Предполагается, что актуальная информация в словарном фонде будет обновляться как минимум один раз за пять лет. Оператором ресурса назначили министерство науки и высшего образования, фонд будет полностью бесплатным.
Российский президент Владимир Путин распорядился создать такой фонд в апреле 2024 года. Глава государства анонсировал запуск ресурса уже в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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