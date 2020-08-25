Новости за ночь: В Госдуме предложили отсрочить начало учебного года

Он напомнил, что в России по-прежнему выявляют почти по пять тысяч новых случаев заражения ежедневно, передаёт РИА Новости.

Месяц отсрочки позволил бы отложить активизацию социальных контактов, считает Власов. Кроме того, у школьников будет больше времени на сдачу медицинских тестов, что также более равномерно распределит нагрузку на медицинскую инфраструктуру, добавил депутат.

В Москве учебный год планируют начать 1 сентября. Традиционные линейки в этот день проведут только для первоклассников. Школы будут работать по новым санитарным требованиям – с обязательной термометрией, учащённой санобработкой помещений и ограничениями на передвижение детей.

