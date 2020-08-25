Минпросвещения не стало переносить начало учебного года
Учебный год во всех регионах России начнётся 1 сентября, как и планировалось. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение депутат Госдумы Василия Власова отложить старт обучения на 1 октября.
По мнению Власова, отсрочка снизила бы нагрузку на медучреждения и дало бы больше времени школьникам на сдачу необходимых медицинских тестов, а также позволило бы избежать возможной вспышки заболеваемости COVID-19 из-за роста социальных контактов.
В Минпросвещения подчёркивают, что регионы уже получили предписания по организации образовательного процесса в условиях пандемии – с полной защитой здоровья учащихся и педагогов, передаёт ТАСС.
Сейчас многие ждут возвращения за школьные парты, и разговоры о возможных переносах начала учебного года «могут спровоцировать лишь социальное напряжение», считают в Минпросвещения.
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