Минпросвещения не стало переносить начало учебного года

По мнению Власова, отсрочка снизила бы нагрузку на медучреждения и дало бы больше времени школьникам на сдачу необходимых медицинских тестов, а также позволило бы избежать возможной вспышки заболеваемости COVID-19 из-за роста социальных контактов.

В Минпросвещения подчёркивают, что регионы уже получили предписания по организации образовательного процесса в условиях пандемии – с полной защитой здоровья учащихся и педагогов, передаёт ТАСС.

Сейчас многие ждут возвращения за школьные парты, и разговоры о возможных переносах начала учебного года «могут спровоцировать лишь социальное напряжение», считают в Минпросвещения.

