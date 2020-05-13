Национальный родительский комитет поддержал онлайн-формат выпускных
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН оценила рекомендации о проведении выпускного в онлайн-формате, добавив, что в каждой группе решение будет приниматься индивидуально.
Выпускные в российских вузах могут пройти в онлайн-формате. С таким предложением выступил министр образования и науки Валерий Фальков, пишет ТАСС.
Министерство просвещения также порекомендовало российским школам провести последние звонки и выпускные в онлайне в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложенную инициативу, добавив, что лучше отметить выпускной в онлайне, чем никак вообще.
«У студентов сейчас такое время, когда нужно отметить и попрощаться друг с другом. И если мы предложим перенести, это может быть в качестве рекомендации. И предложение провести выпускной онлайн, сделано, скорее, от безысходности, потому что мы сейчас все онлайн. Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной. В любом случае, в каждой группе решение о проведении выпускного будет приниматься в совещательном порядке. Всё же намного важнее не то, как прошёл выпускной, а то, какие отношения сложились у студентов за время учёбы», - сказал Волынец.
Также стало известно, что было принято решение перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году с 8 июня на более поздний срок. Как подчеркнул замминистра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения и принято, исходя из эпидситуации в стране, а также необходимых требований защиты здоровья учащихся и педагогов.
В ведомстве добавили, что ученикам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, отметки в аттестат могут быть выставлены по итогам года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Выпускники школ сдадут лишь два предмета ЕГЭ для вуза
- Появилось объяснение визита Козака в Берлин
- COVID-out. Депутат Оксана Пушкина призналась, что «подцепила вирус»
- Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
- «Риск произвола»: Член СПЧ связал расширение полномочий полиции с угрозой протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru