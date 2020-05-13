Национальный родительский комитет поддержал онлайн-формат выпускных

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН оценила рекомендации о проведении выпускного в онлайн-формате, добавив, что в каждой группе решение будет приниматься индивидуально.

Выпускные в российских вузах могут пройти в онлайн-формате. С таким предложением выступил министр образования и науки Валерий Фальков, пишет ТАСС.

Министерство просвещения также порекомендовало российским школам провести последние звонки и выпускные в онлайне в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложенную инициативу, добавив, что лучше отметить выпускной в онлайне, чем никак вообще.

Минпросвещения: ЕГЭ-2020 решено перенести

«У студентов сейчас такое время, когда нужно отметить и попрощаться друг с другом. И если мы предложим перенести, это может быть в качестве рекомендации. И предложение провести выпускной онлайн, сделано, скорее, от безысходности, потому что мы сейчас все онлайн. Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной. В любом случае, в каждой группе решение о проведении выпускного будет приниматься в совещательном порядке. Всё же намного важнее не то, как прошёл выпускной, а то, какие отношения сложились у студентов за время учёбы», - сказал Волынец.

Также стало известно, что было принято решение перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году с 8 июня на более поздний срок. Как подчеркнул замминистра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения и принято, исходя из эпидситуации в стране, а также необходимых требований защиты здоровья учащихся и педагогов.

В ведомстве добавили, что ученикам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, отметки в аттестат могут быть выставлены по итогам года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Официальный сайт Мэра Москвы
ТЕГИ:МинобрнаукиВыпускникиИрина Волынец
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры