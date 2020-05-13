Национальный родительский комитет поддержал онлайн-формат выпускных

«У студентов сейчас такое время, когда нужно отметить и попрощаться друг с другом. И если мы предложим перенести, это может быть в качестве рекомендации. И предложение провести выпускной онлайн, сделано, скорее, от безысходности, потому что мы сейчас все онлайн. Можно поддержать эту инициативу, потому что лучше онлайн, чем никак. А когда всем можно будет собираться, можно попробовать уже нормально провести выпускной. В любом случае, в каждой группе решение о проведении выпускного будет приниматься в совещательном порядке. Всё же намного важнее не то, как прошёл выпускной, а то, какие отношения сложились у студентов за время учёбы», - сказал Волынец.

Также стало известно, что было принято решение перенести единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году с 8 июня на более поздний срок. Как подчеркнул замминистра просвещения Виктор Басюк, такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения и принято, исходя из эпидситуации в стране, а также необходимых требований защиты здоровья учащихся и педагогов.

В ведомстве добавили, что ученикам 11-х классов, не планирующим поступать в вузы, отметки в аттестат могут быть выставлены по итогам года.

