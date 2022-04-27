Родительский комитет обвинил в стрельбе в детском саду главу Ульяновской области
Руководитель региона должен был ставить задачи по охране образовательных учреждений, заявил в эфире НСН Юрий Оболонский.
Глава региона виноват в трагедии, которая произошла в детском саду в Ульяновской области, он должен был следить за безопасностью образовательных учреждений, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«В данной трагедии виновата государственная система. У этой государственной проблемы есть конкретная фамилия, отчество и паспортные данные. Это отец этого региона, который формирует четкие стандарты, которые определяются во всех образовательных учреждениях. Руководитель региона должен четко ставить задачи и говорить, что каждая школа и детский сад должны быть как Брестская крепость. Каждый родитель, который отдает своего сына или дочь в детский сад, у него одна проблема – это беспокойство за здоровье ребенка, чтобы он был в безопасности», – сказал Оболонский.
Ранее 26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, детсад, где произошла стрельба, частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован «тревожной кнопкой», которую не нажимали.
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