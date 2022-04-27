Ассоциация «Школа без опасности»: Если в детский сад ходят меньше 100 человек, охрана необязательна

«Существует постановление правительства, которое содержит определенный минимум мер, которые должны быть предприняты для обеспечения защиты образовательных организаций. Образовательные организации делятся на четыре категории. Малокомплектные организации до 100 человек относятся к четвертой категории, там может не быть охранного предприятия. Они охраняются с помощью тревожной кнопки и своих сил. В этой ситуации наличие частного охранного предприятия не обязательно в соответствии с постановлением», - сказал он.

Ранее 26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, детсад, где произошла стрельба, частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован «тревожной кнопкой», которую не нажимали.

