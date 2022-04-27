Ассоциация «Школа без опасности»: Если в детский сад ходят меньше 100 человек, охрана необязательна
Малокомплектные организации охраняются с помощью тревожной кнопки и собственных сил, заявил в эфире НСН Алексей Лобарев.
Охрана необязательна в тех образовательных учреждениях, куда ходит меньше 100 человек, заявил исполнительный директор СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.
«Существует постановление правительства, которое содержит определенный минимум мер, которые должны быть предприняты для обеспечения защиты образовательных организаций. Образовательные организации делятся на четыре категории. Малокомплектные организации до 100 человек относятся к четвертой категории, там может не быть охранного предприятия. Они охраняются с помощью тревожной кнопки и своих сил. В этой ситуации наличие частного охранного предприятия не обязательно в соответствии с постановлением», - сказал он.
Ранее 26 апреля вооруженный мужчина пришел в детский сад в Ульяновской области и устроил там стрельбу. Его жертвами стали сотрудница детсада и два ребенка 2016 и 2017 годов рождения. Еще одна работница дошкольного учреждения пострадала. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, детсад, где произошла стрельба, частной охранной организацией не охранялся, но был оборудован «тревожной кнопкой», которую не нажимали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- В Белоруссии могут ввести смертную казнь за покушение на совершение терроризма
- Кудрин предрек «очень сложную» ситуацию в экономике России
- Приложение «Аэрофлота» удалено из App Store
- СМИ: Десять европейских покупателей российского газа открыли счета в «Газпромбанке»
- Австрия согласилась покупать российский газ за рубли
- СМИ: Кириенко будет курировать взаимодействие с ДНР и ЛНР
- Кремль: Отмена или перенос прямых выборов губернаторов не обсуждаются
- Российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с оружием из США и Европы
- В Приднестровье сообщили о стрельбе в селе с крупнейшим в Европе складом боеприпасов
- В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения собаки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru