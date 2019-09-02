Национальный родительский комитет: На селе некого учить

В первый класс одной из школ Усть-Лабинского района Краснодарского края пришел единственный ученик. В День знаний, который в этом году отмечается 2 сентября, он дал первый звонок.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН рассказала, почему на селе не хватает учащихся школ.