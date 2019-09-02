Национальный родительский комитет: На селе некого учить
Председатель Национального родительского комитета в эфире НСН рассказала, почему на селе не хватает учащихся школ.
В первый класс одной из школ Усть-Лабинского района Краснодарского края пришел единственный ученик. В День знаний, который в этом году отмечается 2 сентября, он дал первый звонок.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН рассказала, почему на селе не хватает учащихся школ.
«Это не единственный такой случай. Есть школы в деревнях, куда вообще не пришли первоклашки. Деревня вымирает, люди с детьми уезжают в города. И на селе есть школы, где нет целых классов. Есть пятый, и есть седьмой, а шестого нет, например. Или без выпускного класса. Мы сейчас вымираем, нужно называть вещи своими именами. И это логичное продолжение той антинародной политики, которая имеет место в нашем государстве. Низкие зарплаты основной массы населения, огромное социальное расслоение, закредитованность населения. Люди берут кредиты, просто чтобы собрать детей в школу. И даже, чтобы купить еду. И получается, что детей рожать многим не по карману», - посетовала она.
Ранее Ирина Волынец в эфире НСН раскритиковала идею увеличить продолжительность летних каникул.
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