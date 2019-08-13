В Подмосковье помогут собрать в школу детей и малообеспеченных семей

Власти Подмосковья помогут семьям с небольшим достатком собрать детей в школу, сообщает сайт «Подмосковья Сегодня».

Отмечается, что детям из таких семей передадут рюкзаки со всем необходимым для начала учёбы — альбомом для рисования, цветными карандашами, кистями, акварельными красками, тетрадями, карандашами и ручками и другими школьными принадлежностями.

Подать заявку на получение помощи могут семьи с доходом в 12493 рубля на человека и меньше. Документы, подтверждающие доходы, а также личность заявителя, подаются в управление социальной защиты с 22 августа. Выдача рюкзаков для первоклашек начнётся с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что около 1,7 миллиарда рублей выделят на закупку пяти с половиной миллионов учебников в Подмосковье. Они будут приобретены для почти 900 тысяч школьников. Получить базовый комплект они смогут в учебных заведениях.

