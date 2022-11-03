«Национальная угроза»: От ВИЧ в России ежегодно умирает 32 тысячи человек в год

От ВИЧ чаще всего умирают молодые люди, их средний возраст около 40 лет, отметил в эфире НСН Вадим Покровский. 

ВИЧ-инфекция представляет определенную национальную угрозу, в России за прошлый год от нее умерли 32 тысячи человек, заявил руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в пресс-центре НСН.

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«По нашим данным, за прошлый год умерли 32 тысячи человек с ВИЧ. Это очень большие потери. Средний возраст смерти – 40 лет, практически молодые люди. Сначала болеют, а потом умирают. Это определенная национальная угроза. Сейчас заражаются люди, не имеющие традиционных факторов риска, как гомосексуальные связи или употребление наркотиков. Сегодня до 70% заражаются при половых контактах между мужчинами и женщинами. Также растет число инфицированных женщин, отсюда проблема, что они могут передать ВИЧ своим детям», - сказал Покровский.

Ранее Вадим Покровский заявлял, что в России насчитывается около 1,5 млн человек, живущих с ВИЧ.

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ФОТО: Кирилл Каллиников//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВИЧ
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