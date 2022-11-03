«Национальная угроза»: От ВИЧ в России ежегодно умирает 32 тысячи человек в год

«По нашим данным, за прошлый год умерли 32 тысячи человек с ВИЧ. Это очень большие потери. Средний возраст смерти – 40 лет, практически молодые люди. Сначала болеют, а потом умирают. Это определенная национальная угроза. Сейчас заражаются люди, не имеющие традиционных факторов риска, как гомосексуальные связи или употребление наркотиков. Сегодня до 70% заражаются при половых контактах между мужчинами и женщинами. Также растет число инфицированных женщин, отсюда проблема, что они могут передать ВИЧ своим детям», - сказал Покровский.

Ранее Вадим Покровский заявлял, что в России насчитывается около 1,5 млн человек, живущих с ВИЧ.

