«Не наркоманы и не гомосексуалисты»: Россия «лидирует» по числу ВИЧ-инфекций в Европе

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал НСН, что около 20-30% инфицированных не знают о своем заболевании, что способствует распространению.

Последние два года заболеваемость ВИЧ в России снижается, но страна все равно является «лидером» по данному показателю, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек). По прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч.

«Это цифра одного из ведомств, реальный регистр сегодня включает менее миллиона инфицированных ВИЧ-инфекций в России. В любом случае это тоже значительный уровень заражения. В Европе Россия находится в «передовиках» вместе с Украиной по числу инфицированных. По разным данным, речь идет о 20-30% скрытых носителях инфекции», - отметил он.

Также депутат предупредил, что инфекция теперь в большинстве случаев передается половым путем и затрагивает «нормальный круг людей».

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«Изменилась структура передачи: раньше это были наркотики, сейчас в основном это половой контакт – порядка 60% по итогу позапрошлого года. Это не отдельная какая-то категория, как было раньше, не наркоманы и не гомосексуалисты, а обычные граждане. Это заболевание нормального круга людей. Необходимо проводить работу по просвещению в этом вопросе, подростки должны получать эту информацию», - сказал он.

Куринный отметил, что проблема требует повышенного внимания на различных уровнях, а также адекватного финансирования.

«Последние два года заболеваемость снижается. Это и эффективное выявление, и лечение соответствующее. Те цели, которые определены Национальной стратегией, это выявление 90% и лечение 90%. Внимание к этому должно быть повышенное, требуется адекватное финансирование, это налаживается. Это уровень исполнительной власти. Будет работа, выявление и постановка на учет, эти цифры пойдут вниз», - рассказал собеседник НСН.

Ранее врач-инфекционист Елена Бикаева заявила, что к основным признакам ВИЧ относятся потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ИнфекцияЗаболеваниеВИЧ
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