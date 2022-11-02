«Не наркоманы и не гомосексуалисты»: Россия «лидирует» по числу ВИЧ-инфекций в Европе
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал НСН, что около 20-30% инфицированных не знают о своем заболевании, что способствует распространению.
Последние два года заболеваемость ВИЧ в России снижается, но страна все равно является «лидером» по данному показателю, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН.
Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявлен у 1% населения России (примерно у 1,5 миллионов человек). По прогнозам, с 2020 по 2030 год число новых случаев заражения ВИЧ составит 660 тысяч.
«Это цифра одного из ведомств, реальный регистр сегодня включает менее миллиона инфицированных ВИЧ-инфекций в России. В любом случае это тоже значительный уровень заражения. В Европе Россия находится в «передовиках» вместе с Украиной по числу инфицированных. По разным данным, речь идет о 20-30% скрытых носителях инфекции», - отметил он.
Также депутат предупредил, что инфекция теперь в большинстве случаев передается половым путем и затрагивает «нормальный круг людей».
«Изменилась структура передачи: раньше это были наркотики, сейчас в основном это половой контакт – порядка 60% по итогу позапрошлого года. Это не отдельная какая-то категория, как было раньше, не наркоманы и не гомосексуалисты, а обычные граждане. Это заболевание нормального круга людей. Необходимо проводить работу по просвещению в этом вопросе, подростки должны получать эту информацию», - сказал он.
Куринный отметил, что проблема требует повышенного внимания на различных уровнях, а также адекватного финансирования.
«Последние два года заболеваемость снижается. Это и эффективное выявление, и лечение соответствующее. Те цели, которые определены Национальной стратегией, это выявление 90% и лечение 90%. Внимание к этому должно быть повышенное, требуется адекватное финансирование, это налаживается. Это уровень исполнительной власти. Будет работа, выявление и постановка на учет, эти цифры пойдут вниз», - рассказал собеседник НСН.
Ранее врач-инфекционист Елена Бикаева заявила, что к основным признакам ВИЧ относятся потеря веса, сильное ослабление иммунитета, боли в области грудной клетки, папилломы, вирусный гепатит и депрессивные состояния.
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