Омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело с избиением русскоговорящего школьника
Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента из-за просьбы мальчика вести урок на русском языка. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Уточняется, что к Рахмановой обратилась мать ученика. Она предоставила видеозапись инцидента, на которой зафиксировано, как учительница избивает шестиклассника во время урока. Инцидент произошел после того, как ребенок уточнил, что урок в русскоязычном классе ведется на узбекском языке.
На данный момент Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку по факту ситуации. В офисе омбудсмена подчеркнули, что лица, допускающие физическое насилие по отношению к детям, должны быть уволены с должностей и привлечены к ответственности, предусмотренной законом.
Ранее сообщалось, что директор школы, в которой произошел инцидент, уволилась по собственному желанию. Российский МИД запросил у Узбекистана официальные разъяснения в связи с ситуацией, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили сократить список запрещенных для женщин профессий
- Ростехнадзор обсудит перенос даты остановки 140 тысяч лифтов
- СМИ: В России введут новый механизм сдерживания цен на яйца
- Оператор АЭС «Фукусима-1» начал сброс новой партии воды в океан
- В Белгородской области установят на школьные автобусы 55 станций РЭБ
- ФАС направила запросы крупнейшим производителям молока в целях мониторинга цен
- Омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело с избиением русскоговорящего школьника
- МИД: Россия ведет переговоры по Трансафганской железной дороге
- Минпромторг: Около 60 тысяч устройств на ОС «Аврора» появится в 2024 году
- МВД: В России выявили 14 тысяч мигрантов с сертификатами, не говорящих по-русски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru