Омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело с избиением русскоговорящего школьника

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением ученика в одной из школ Ташкента из-за просьбы мальчика вести урок на русском языка. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Уточняется, что к Рахмановой обратилась мать ученика. Она предоставила видеозапись инцидента, на которой зафиксировано, как учительница избивает шестиклассника во время урока. Инцидент произошел после того, как ребенок уточнил, что урок в русскоязычном классе ведется на узбекском языке.

На данный момент Чиланзарский районный ОВД проводит доследственную проверку по факту ситуации. В офисе омбудсмена подчеркнули, что лица, допускающие физическое насилие по отношению к детям, должны быть уволены с должностей и привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

Ранее сообщалось, что директор школы, в которой произошел инцидент, уволилась по собственному желанию. Российский МИД запросил у Узбекистана официальные разъяснения в связи с ситуацией, напоминает «Радиоточка НСН».

