«Нацимбио» отдал регионам РФ все COVID-вакцины со складов
Национальная Иммунобиологическая Компания госкорпорации Ростех направила регионам все произведённые вакцины от коронавируса со складов. Сегодня от производителей должно поступить еще 1,9 миллиона доз, говорится в сообщении холдинга.
Созданная Ростехом компания «Нацимбио» содействует обеспечению независимости отечественной иммунобиологической промышленности от зарубежной продукции. Холдинг поставляет до 90% всего объема препаратов, которые Минздрав РФ заказывает для Национального календаря прививок.
В середине июня «Нацимбио» в полном объеме завершила первый этап поставок препаратов для специфической профилактики инфекций, входящих в НКП. Субъектам федерации были направлены моно- и комбинированные вакцины для защиты детей и взрослых от таких заболеваний как корь, краснуха, паротит, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез и гепатит B. Общий объем поставок составил 17 миллионов доз.
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