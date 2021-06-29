«Нацимбио» отдал регионам РФ все COVID-вакцины со складов

Национальная Иммунобиологическая Компания госкорпорации Ростех направила регионам все произведённые вакцины от коронавируса со складов. Сегодня от производителей должно поступить еще 1,9 миллиона доз, говорится в сообщении холдинга.

Созданная Ростехом компания «Нацимбио» содействует обеспечению независимости отечественной иммунобиологической промышленности от зарубежной продукции. Холдинг поставляет до 90% всего объема препаратов, которые Минздрав РФ заказывает для Национального календаря прививок.

В середине июня «Нацимбио» в полном объеме завершила первый этап поставок препаратов для специфической профилактики инфекций, входящих в НКП. Субъектам федерации были направлены моно- и комбинированные вакцины для защиты детей и взрослых от таких заболеваний как корь, краснуха, паротит, дифтерия, коклюш, столбняк, туберкулез и гепатит B. Общий объем поставок составил 17 миллионов доз.

