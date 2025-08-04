«Сами по себе роверы появились на рынке достаточно давно. Каждый год их эксплуатации в Москве тренирует их находить оптимальные пути доставки, движения, преодоления препятствий. Все знают, какие зимы бывают в Москве, все тротуары превращаются в слякоть. Поэтому нельзя сказать, что эти роботы не смогут ездить в регионах. В других городах движение не так затруднено. Все эти роботы работают как единая система, у них есть камеры, поэтому они «делятся» друг с другом полученными навыками на дорогах. Они могут тормозить буквально рядом с пешеходом, не задев никого, пользоваться пешеходными переходами. Роботы уже даже научились работать при сбоях в навигации. Они пригодны для эксплуатации в различных регионах. Когда эксплуатация начнется, они будут учиться новым задачам, это самообучаемая система», - объяснил он.

По его словам, москвичи быстро привыкли к роботам-доставщикам, всегда помогают им добраться до пункта назначения, а акты вандализма легко пресечь.

«Роверы зарекомендовали себя как успешное направление, в приложении в Москве многие выбирают доставку именно роботами, потому что это интересно и забавно. Прохожие на улицах всегда помогают роверам, если те застряли или не могут пройти пешеходный переход. Сначала в Москве были какие-то акты вандализма, но всех роверов можно найти, просто так украсть его не получится. Правоохранительные органы могут четко с этим разобраться, будет запись всегда и геопозиция самого робота. Пара таких наказаний снимет это с повестки дня. Надо рассказать гражданам, что это такое и что это собственность компании. Порча чужого имущества – это статья, как и кража. Но я думаю, что отношение везде будет умилительное», - признался Куликов.

Также он рассказал, что создать такого робота не так сложно с технической точки зрения, а вот обучить его – уже задача нескольких лет.

«Компания «Яндекс» была первопроходцем в создании такого ровера. С точки зрения технологии тут ничего сложного нет – колеса, электромоторы, аккумуляторы и камеры. Повторить это можно, но накопленный опыт самих роверов, которые фиксируют, где какие дороги, неровности и так далее, не повторить. Нужно будет нарабатывать годами эту базу другим компаниям, исправлять ошибки», - заключил собеседник НСН.

Роботам-доставщикам нужно разрешить передвигаться только по пешеходной зоне, на велоинфраструктуру и на дороги их нельзя выпускать из-за запрограммированного ограничения скорости 10 км/ч. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

