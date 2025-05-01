СМИ: В Москве священники освятили робота-доставщика
Робот-доставщик был освящён священнослужителями в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного района «Аэропорт-Сокол М125».
Авторы канала опубликовали фотографию, на которой священники Благовещенского храма окропляют робота-курьера святой водой во время крестного хода. Предположительно, ровер случайно оказался на их пути.
«Будущее наступило! Теперь все заказы как по маслу пойдут», - гласит подпись к фото.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего губернатора региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru