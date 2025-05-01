СМИ: В Москве священники освятили робота-доставщика

Авторы канала опубликовали фотографию, на которой священники Благовещенского храма окропляют робота-курьера святой водой во время крестного хода. Предположительно, ровер случайно оказался на их пути.

«Будущее наступило! Теперь все заказы как по маслу пойдут», - гласит подпись к фото.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего губернатора региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».