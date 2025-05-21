«Роботы-доставщики относятся к беспилотному транспорту, в отношении которого в ряде регионов стартуют экспериментальные правовые режимы, на которых будут обкатывать эти механизмы и потом тиражировать на территорию всей России, по крайней мере, на регионы присутствия любого беспилотного транспорта. Напомню, что у роботов есть ограничение скорости — 10 км/ч. В целом все беспилотники запрограммированы таким образом, что они перемещаются заведомо более безопасно, чем того требуют обстоятельства. Безусловно, они могут быть помехой на дороге, куда их пускать точно нельзя, потому что они будут создавать аварийную ситуацию. Я бы допускала роботов исключительно на пешеходную зону, даже не на велоинфраструктуру. То компьютерное зрение, которое у них есть, действительно неплохо распознает помехи и препятствия. Другой вопрос, что, возможно, для них будут обозначены зоны запрета движения, а маршруты будут выстраиваться в соответствии с шириной пешеходной зоны и ее допустимой загруженностью. Как говорится, бульвар не выдержит троих», — сказала Эрдман.

Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что не поддерживает введение прав на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ), так как считает невозможным обязать всех владельцев их получать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

