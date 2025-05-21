«Бульвар не выдержит троих»: Роботов-доставщиков призвали не выпускать на дороги
Компьютерное зрение помогает роботом-доставщикам хорошо распознавать помехи и препятствия, но на велоинфраструктуре и автотрассах они сами станут помехой из-за своей малой скорости, сказала НСН Ксения Эрдман.
Роботам-доставщикам нужно разрешить передвигаться только по пешеходной зоне, на велоинфраструктуру и на дороги их нельзя выпускать из-за запрограммированного ограничения скорости 10 км/ч. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Роботы-доставщики в России могут стать полноправными участниками дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ». Проект нового экспериментального правового режима направил в Минэкономразвития «Яндекс». Нововведение позволит урегулировать юридический статус роботов — для роверов впервые закрепят отдельные правила движения и ответственность в случае нарушений. Эрдман призвала не выпускать роботы-доставщики на велоинфраструктуру и на дороги из-за их малой скорости.
«Роботы-доставщики относятся к беспилотному транспорту, в отношении которого в ряде регионов стартуют экспериментальные правовые режимы, на которых будут обкатывать эти механизмы и потом тиражировать на территорию всей России, по крайней мере, на регионы присутствия любого беспилотного транспорта. Напомню, что у роботов есть ограничение скорости — 10 км/ч. В целом все беспилотники запрограммированы таким образом, что они перемещаются заведомо более безопасно, чем того требуют обстоятельства. Безусловно, они могут быть помехой на дороге, куда их пускать точно нельзя, потому что они будут создавать аварийную ситуацию. Я бы допускала роботов исключительно на пешеходную зону, даже не на велоинфраструктуру. То компьютерное зрение, которое у них есть, действительно неплохо распознает помехи и препятствия. Другой вопрос, что, возможно, для них будут обозначены зоны запрета движения, а маршруты будут выстраиваться в соответствии с шириной пешеходной зоны и ее допустимой загруженностью. Как говорится, бульвар не выдержит троих», — сказала Эрдман.
Ранее вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что не поддерживает введение прав на управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ), так как считает невозможным обязать всех владельцев их получать. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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