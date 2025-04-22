Москвичей пригласили на городской этап премии #Мывместе

Она отметила, что оценивать работы будут не только эксперты, но и искусственный интеллект. Лучшие участники получат право представить Москву во всероссийском полуфинале, который состоится в сентябре-октябре этого года. Заявки на первый отборочный этап принимаются на официальном сайте до 23 июня. Уточняется, что в прошлые года представители Москвы отправили почти 10 тысяч проектов.

Сергунина добавила, что в этом году планируется 11 номинаций, среди которых появятся четыре новые. Они связаны с годовщиной победы в Великой Отечественной войне, охраной окружающей среды и совместными проектами органов власти, бизнеса, СМИ и некоммерческих организаций. Отдельно пройдет конкурс для подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже успели реализовать какие-либо значимые инициативы.



Премия #Мывместе — это ежегодный конкурс проектов для физических и юридических лиц. Он пройдет уже в пятый раз. Победителей награждают президент России Владимир Путин и первые лица государства. Организатором регионального этапа в Москве выступает ресурсный центр «Мосволонтер». Ему оказывает поддержку городской комитет общественных связей и молодежной политики.

