Более 330 тысяч участников фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами

Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ проводят фестивали дарения с 23 апреля до 1 мая по всей России, порядка 15 тысяч волонтеров и 335 тысяч участников стали частью одного из главных проектов о культуре взаимопомощи в стране. Об этом сообщила Росмолодежь.

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Отмечается, что в фестивале участвуют простые жители, НКО и предприниматели, а также многодетные семьи, подопечные детдомов и фондов. Они обмениваются полезными вещами и услугами.

Так, инициативу проведения фестивалей дарения поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что волонтерское движение приобрело большие масштабы в стране.

Кроме того, русская православная церковь также присоединилась к фестивалям дарения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что фестивали #МЫВМЕСТЕ позволят каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми, а также помочь нуждающимся.

Фестивали проходят на центральных площадях городов, территориях кампусов, школ и в прочих наиболее посещаемых местах. Гостями становятся известные артисты, губернаторы и другие первые лица регионов.

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ФОТО: пресс-служба Росмолодежи
ТЕГИ:ФестивальРоссия
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