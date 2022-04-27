Более 330 тысяч участников фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами
Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ проводят фестивали дарения с 23 апреля до 1 мая по всей России, порядка 15 тысяч волонтеров и 335 тысяч участников стали частью одного из главных проектов о культуре взаимопомощи в стране. Об этом сообщила Росмолодежь.
Отмечается, что в фестивале участвуют простые жители, НКО и предприниматели, а также многодетные семьи, подопечные детдомов и фондов. Они обмениваются полезными вещами и услугами.
Так, инициативу проведения фестивалей дарения поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что волонтерское движение приобрело большие масштабы в стране.
Кроме того, русская православная церковь также присоединилась к фестивалям дарения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что фестивали #МЫВМЕСТЕ позволят каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми, а также помочь нуждающимся.
Фестивали проходят на центральных площадях городов, территориях кампусов, школ и в прочих наиболее посещаемых местах. Гостями становятся известные артисты, губернаторы и другие первые лица регионов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Военные РФ объявили о смене мэра Херсона и главы Херсонской области
- В Эстонии накануне 9 мая усилят контроль за соцсетями и военной символикой
- Роковые макароны: Школьницы в Петербурге едва не отравились на уроке труда
- Приднестровье отменило акцию «Бессмертный полк» вслед за парадом 9 мая
- Суд в Москве арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации армии РФ
- Финляндия не будет платить за российский газ в рублях
- Путин призвал парламентариев не давать обещаний, которые не выполняются
- Швейцария запретила импорт российского угля и икры
- Госдеп: Вашингтон продолжит работу с Москвой по обмену заключёнными
- На Украине завели дело против Володина и депутатов Госдумы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru