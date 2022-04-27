Более 330 тысяч участников фестиваля дарения #МЫВМЕСТЕ обменялись полезными вещами

Отмечается, что в фестивале участвуют простые жители, НКО и предприниматели, а также многодетные семьи, подопечные детдомов и фондов. Они обмениваются полезными вещами и услугами.

Так, инициативу проведения фестивалей дарения поддержал президент России Владимир Путин. Он отметил, что волонтерское движение приобрело большие масштабы в стране.

Кроме того, русская православная церковь также присоединилась к фестивалям дарения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что фестивали #МЫВМЕСТЕ позволят каждому желающему поделиться своей пасхальной радостью с другими людьми, а также помочь нуждающимся.

Фестивали проходят на центральных площадях городов, территориях кампусов, школ и в прочих наиболее посещаемых местах. Гостями становятся известные артисты, губернаторы и другие первые лица регионов.

