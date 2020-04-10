Наталья Сергунина рассказала об онлайн-программе ВДНХ ко Дню Космонавтики
Ко Дню космонавтики и годовщине открытия центра «Космонавтика и авиация» ВДНХ подготовила видеолекции, мастер-классы и тематический диктант. Об этом рассказал заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив, что принять участие в праздничных онлайн-мероприятиях 12 апреля смогут все желающие.
В частности, 12 апреля на сайте центра «Космонавтика и авиация» появится видеоролик, который будет содержать 30 вопросов о космосе и его покорителях. Все посетители портала смогут проверить смогут проверить свои знания по теме, написав диктант. Его ведущим станет президент центра, летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин. Самый эрудированнный участник получит в подарок точную копию часов, которые были на руке у Юрия Гагарина в его легендарном полете в 1961 году.
Кроме того, 12 апреля на сайтах ВДНХ и центра появится видеоурок «В четырех стенах космоса». Из него можно будет узнать, как летчики проводят время в продолжительных полетах. Урок будет особенно полезен и интересен в период самоизоляции. Зрителям расскажут, как продолжать вести полноценную жизнь, оставаясь дома.
Напомним, территория ВДНХ временно закрыта для посетителей в связи с угрозой распространения COVID-19. Прогуляться по павильонам и посмотреть познавательные видеоматериалы можно в режиме онлайн, отмечает Москва 24.
Между тем, врачи и психологи советуют использовать «осадное положение» из-за борьбы с коронавирусом с пользой. Они советуют заняться домашними делами, а также самообразованием. По мнению кандидата педагогических наук, проректора по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексея Аверьянова, сейчас самое время прибраться в доме, помыть окна, вычистить балкон или сделать небольшой косметический ремонт. Об этом он рассказал в эфире НСН.
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