Наталья Сергунина рассказала об онлайн-программе ВДНХ ко Дню Космонавтики

Кроме того, 12 апреля на сайтах ВДНХ и центра появится видеоурок «В четырех стенах космоса». Из него можно будет узнать, как летчики проводят время в продолжительных полетах. Урок будет особенно полезен и интересен в период самоизоляции. Зрителям расскажут, как продолжать вести полноценную жизнь, оставаясь дома.

Напомним, территория ВДНХ временно закрыта для посетителей в связи с угрозой распространения COVID-19. Прогуляться по павильонам и посмотреть познавательные видеоматериалы можно в режиме онлайн, отмечает Москва 24.

Между тем, врачи и психологи советуют использовать «осадное положение» из-за борьбы с коронавирусом с пользой. Они советуют заняться домашними делами, а также самообразованием. По мнению кандидата педагогических наук, проректора по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексея Аверьянова, сейчас самое время прибраться в доме, помыть окна, вычистить балкон или сделать небольшой косметический ремонт. Об этом он рассказал в эфире НСН.













