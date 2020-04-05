Наталья Сергунина рассказала о культурной программе парков во время карантина

Парк Горького предлагает пользователям подборку фильмов, в которых его аллеи и беседки стали естественными декорациями. Доступ к ней будет открыт 6 апреля на официальном сайте и в социальных сетях парка. Для поклонников современной музыки в рамках проекта «Домашняя медиарубка» будут выложены короткие видеоконцерты музыкантов, выступавших на катке парка в прошедшем зимнем сезоне.

Новая видеоэкскурсия по Парку Горького будет опубликована 8 апреля.

Все развлечения и познавательные мероприятия пользователи смогут посмотреть онлайн.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН пояснил, почему не показывает спектакли в формате онлайн.

«Я не воспринимаю эти новшества как решение проблемы. Раньше было такое понятие, как телеспектакль. Для этого были отдельные редакции, люди, режиссеры. Я, как руководитель театра «Модерн», не буду выкладывать в общий доступ постановки. Театр – это магия не в плане «здесь и сейчас», но еще есть то, что мы называем «тишиной», когда, замерев, дыхание передается актерам, от актеров – зрителям. В этом рождается атмосфера, а без атмосферы нет смысла ставить спектакль», – объясняет Юрий Грымов для слушателей НСН.

