Наталья Сергунина рассказала о первом онлайн-курсе, созданном в детском технопарке
Онлайн-программа «Курс молодого инженера», созданная в детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Баумана», стала одной из лучших практик федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Курс будет представлен в рамках виртуальной выставки, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Цель - распространить проект среди детей и педагогов по всему миру.
«Курс молодого инженера» - это 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Каждый урок длится 1,5 часа и включает в себя видеолекцию и задачи для самостоятельной, а также факультативной работы.
По словам заммэра, это первый онлайн-курс за все время существования детских технопарков в российской столице.
Ранее Сергунина рассказала, что 15 тысяч человек стали участниками краудсорсинг-проекта «Навыки будущего». По словам заммэра Москвы, в результате было предложено свыше 2 тыс. идей, оставлено более 2 тыс. комментариев.
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