Наталья Сергунина рассказала о первом онлайн-курсе, созданном в детском технопарке

Онлайн-программа «Курс молодого инженера», созданная в детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Баумана», стала одной из лучших практик федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Курс будет представлен в рамках виртуальной выставки, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Цель - распространить проект среди детей и педагогов по всему миру.

«Курс молодого инженера» - это 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Каждый урок длится 1,5 часа и включает в себя видеолекцию и задачи для самостоятельной, а также факультативной работы.