В «Технограде» пройдет фестиваль профориентации «PROвыбор»

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, цель мероприятия — помочь молодежи начать карьеру и стать успешными.

Для гостей будут проведены тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Посетителям расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ. Она предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга.

Ранее Сергунина сообщила, что участниками краудсорсинг-проекта «Навыки будущего» стали более 15 тысяч человек. Наибольший интерес вызвали темы, связанные с развитием профессиональных навыков и работой детских технопарков.

