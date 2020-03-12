В «Технограде» пройдет фестиваль профориентации «PROвыбор»
Фестиваль профориентации «PROвыбор» пройдет 14 марта в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Мероприятие организовано для школьников, студентов и всех желающих.
Работать павильон «Арт. Техноград» будет с 12:00 до 17:00. На мероприятие необходима предварительная регистрация. Фестиваль рассчитан на 1,5 тысячи посетителей.
По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, цель мероприятия — помочь молодежи начать карьеру и стать успешными.
Для гостей будут проведены тематические лекции, мастер-классы, игры и тренинги. Посетителям расскажут, как развивать системное мышление и достигать поставленных целей.
Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ. Она предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга.
Ранее Сергунина сообщила, что участниками краудсорсинг-проекта «Навыки будущего» стали более 15 тысяч человек. Наибольший интерес вызвали темы, связанные с развитием профессиональных навыков и работой детских технопарков.
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