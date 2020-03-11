Сергунина: Власти Москвы реализуют более 200 идей москвичей по профобразованию

Участниками краудсорсинг-проекта «Навыки будущего» стали более 15 тысяч человек. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, в результате было предложено свыше 2 тыс. идей, оставлено более 2 тыс. комментариев.

Треть из них участвовали в подобных проектах впервые. Наибольший интерес вызвали темы, связанные с развитием профессиональных навыков и работой детских технопарков.

По словам Сергуниной, инициативы связаны с профориентацией, дополнительным образованием, профессиональной подготовкой и познавательными программами. Предлагалось в частности дополнить формат обучения в детских технопарках, усовершенствовать проекты «Бизнес-уик-энд» и «День без турникетов».

Более двух сотен инициатив отобраны для реализации.

Ранее заммэра Сергунина сообщила о том, что в Москве начал работать информационный проект об умных городах.

