Грымов: Спектакли театра «Модерн» в онлайн-формате вы не увидите

Юрий Грымов: «Спорное заявление, хотя, имеет место быть. Я совсем недавно вернулся из Японии, и я видел, там есть эти ограничения, безусловно, но при этом люди гуляют в парках и сидят в кафе. Но нельзя забывать, что в Японии очень давно уважительное отношение друг к другу. То есть они чтят личное пространство человеку, снимают обувь, даже в общественных местах, протирают руки – это всегда было. Я очень хочу, чтобы Лукашенко оказался прав, если он ошибется и люди начнут болеть, то это большой грех, который на себя взял президент Белоруссии», – отмечает он в беседе с НСН.

