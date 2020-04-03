Грымов: Спектакли театра «Модерн» в онлайн-формате вы не увидите
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшей недели.
Путин продлил нерабочие дни для россиян до мая
Президент России Владимир Путин на этой неделе повторно выступил с телеобращением к населению. Было решено продлить нерабочие дни до конца апреля в целях борьбы с распространением коронавируса.
Юрий Грымов: «Я думаю, что это нужно было делать гораздо раньше, изолировать людей, чтобы они не переносили вирус друг другу. Помните, как на радио очень часто диджеи говорили «сегодня пятница, будем отдыхать». Такая страна-панк у нас, все время все хотели отдыхать, все время ждали субботы и воскресенья. И вот сидим дома. Все эти призывы, которые есть в соцсетях – читайте книги, качайте мышцы. Я представляю себе, что после изоляции мы выйдем все накаченные и очень начитанные», – делится своим мнением в эфире НСН Юрий Грымов.
Лукашенко советует прогулки в качестве профилактики коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оспаривает рекомендации врачей по поводу режима самоизоляции. По его словам, наоборот необходимо выходить на улицу, дышать свежим воздухом, а не запираться в квартирах.
Юрий Грымов: «Спорное заявление, хотя, имеет место быть. Я совсем недавно вернулся из Японии, и я видел, там есть эти ограничения, безусловно, но при этом люди гуляют в парках и сидят в кафе. Но нельзя забывать, что в Японии очень давно уважительное отношение друг к другу. То есть они чтят личное пространство человеку, снимают обувь, даже в общественных местах, протирают руки – это всегда было. Я очень хочу, чтобы Лукашенко оказался прав, если он ошибется и люди начнут болеть, то это большой грех, который на себя взял президент Белоруссии», – отмечает он в беседе с НСН.
Пик спроса на продукты в магазинах прошел
Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах.
Юрий Грымов: «Закупились или наелись? Я вот не понимаю. Вообще, на самом деле, потребление продуктов я на себе чувствую. Чтобы себя как-то занять, ешь больше. Но ничего страшного, главное, чтобы не было стрессов, стрессы страшнее, чем небольшие отложения в боках», – комментирует он НСН.
Международный театральный фестиваль стартует в онлайн-формате
Международный театральный фестиваль «Встречи в России», который знакомит зрителей с постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии, впервые пройдет в онлайн-формате. Показы начнутся 4 апреля и будут проходить один раз в неделю по выходным.
Юрий Грымов: «Я не воспринимаю эти новшества как решение проблемы. Раньше было такое понятие, как телеспектакль. Для этого были отдельные редакции, люди, режиссеры. Я, как руководитель театра «Модерн», не буду выкладывать в общий доступ постановки. Театр – это магия не в плане «здесь и сейчас», но еще есть то, что мы называем «тишиной», когда, замерев, дыхание передается актерам, от актеров – зрителям. В этом рождается атмосфера, а без атмосферы нет смысла ставить спектакль», – объясняет Юрий Грымов для слушателей НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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