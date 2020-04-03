Грымов: Спектакли театра «Модерн» в онлайн-формате вы не увидите

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ушедшей недели. 

1

Путин продлил нерабочие дни для россиян до мая

Президент России Владимир Путин на этой неделе повторно выступил с телеобращением к населению. Было решено продлить нерабочие дни до конца апреля в целях борьбы с распространением коронавируса.

Юрий Грымов: «Я думаю, что это нужно было делать гораздо раньше, изолировать людей, чтобы они не переносили вирус друг другу. Помните, как на радио очень часто диджеи говорили «сегодня пятница, будем отдыхать». Такая страна-панк у нас, все время все хотели отдыхать, все время ждали субботы и воскресенья. И вот сидим дома. Все эти призывы, которые есть в соцсетях – читайте книги, качайте мышцы. Я представляю себе, что после изоляции мы выйдем все накаченные и очень начитанные», – делится своим мнением в эфире НСН Юрий Грымов. 

2

Лукашенко советует прогулки в качестве профилактики коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оспаривает рекомендации врачей по поводу режима самоизоляции. По его словам, наоборот необходимо выходить на улицу, дышать свежим воздухом, а не запираться в квартирах.

Юрий Грымов: «Спорное заявление, хотя, имеет место быть. Я совсем недавно вернулся из Японии, и я видел, там есть эти ограничения, безусловно, но при этом люди гуляют в парках и сидят в кафе. Но нельзя забывать, что в Японии очень давно уважительное отношение друг к другу. То есть они чтят личное пространство человеку, снимают обувь, даже в общественных местах, протирают руки – это всегда было. Я очень хочу, чтобы Лукашенко оказался прав, если он ошибется и люди начнут болеть, то это большой грех, который на себя взял президент Белоруссии», – отмечает он в беседе с НСН

3

Пик спроса на продукты в магазинах прошел

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах.

Юрий Грымов: «Закупились или наелись? Я вот не понимаю. Вообще, на самом деле, потребление продуктов я на себе чувствую. Чтобы себя как-то занять, ешь больше. Но ничего страшного, главное, чтобы не было стрессов, стрессы страшнее, чем небольшие отложения в боках», – комментирует он НСН.

4

Международный театральный фестиваль стартует в онлайн-формате

Международный театральный фестиваль «Встречи в России», который знакомит зрителей с постановками русскоязычных театров стран СНГ и Балтии, впервые пройдет в онлайн-формате. Показы начнутся 4 апреля и будут проходить один раз в неделю по выходным.

Юрий Грымов: «Я не воспринимаю эти новшества как решение проблемы. Раньше было такое понятие, как телеспектакль. Для этого были отдельные редакции, люди, режиссеры. Я, как руководитель театра «Модерн», не буду выкладывать в общий доступ постановки. Театр – это магия не в плане «здесь и сейчас», но еще есть то, что мы называем «тишиной», когда, замерев, дыхание передается актерам, от актеров – зрителям. В этом рождается атмосфера, а без атмосферы нет смысла ставить спектакль», – объясняет Юрий Грымов для слушателей НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба театра «Модерн»
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