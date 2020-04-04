Культурные центры Москвы покажут виртуальные выставки и видеолекции

Культурные центры столицы подготовили обширную программу онлайн-мероприятий для детей и взрослых. Биография и творчество современных художников, а также известного живописца XIX века — нидерландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога могут оказаться интересны для москвичей старшего поколения, а онлайн-занятия по рисованию, технике оригами и театральному мастерству, подготовленные центрами творчества, - для детей. О том, какие виртуальные выставки и лекции можно посетить на каникулах в апреле, рассказала заместитель мэра Москвы, Наталья Сергунина.

«Онлайн-программа культурных центров рассчитана на горожан разных возрастов. Она включает развивающие занятия для малышей от года, проекты для детей от трех — четырех лет и старше. Интересно будет молодежи и взрослым. На сайтах учреждений и на их страницах в соцсетях можно посмотреть виртуальные выставки, записи лекций, мастер-классов и концертов», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, Дом культуры «Гайдаровец» подготовил виртуальную экспозиции «Цвет в форме» художника-абстракциониста Любови Симоновой и онлайн-выставку «Стражи улиц» фотохудожника Дарьи Жаровой. Для краеведов подготовлен онлайн-проект «Басманные посиделки». Это пять получасовых познавательных фильмов, которые выходят ежедневно с 31 марта по 4 апреля в 18:00.

Территориальная клубная система (ТКС) «Орехово» 4 апреля в социальных сетях «В контакте», «Фейсбук» и «Инстаграм», а также на Youtube-канале в 18:00 организует онлайн-показ спектакля «Эскапада изгоя» на основе биографии Винсента Ван Гога.

Для любителей музыки 6 апреля в 17:00 на сайте Культурного центра ЗИЛ будет опубликована видеозапись концерта Анны Бутурлиной «Первый весенний джаз».

Московский многофункциональный культурный центр запустил серию подкастов «Чтения с рыжим котом» для детей трех — четырех лет. Прослушать их можно на платформе Apple Podcasts в компьютерной версии или с помощью приложения, а также на сайте.

Онлайн-программу для маленьких зрителей подготовил и культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского. На страницах в своих социальных сетях «В контакте», «Фейсбук», «Инстаграм можно будет посмотреть мастер-классы для детей.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН пояснил, почему не показывает спектакли в формате онлайн.

«Я не воспринимаю эти новшества как решение проблемы. Раньше было такое понятие, как телеспектакль. Для этого были отдельные редакции, люди, режиссеры. Я, как руководитель театра «Модерн», не буду выкладывать в общий доступ постановки. Театр – это магия не в плане «здесь и сейчас», но еще есть то, что мы называем «тишиной», когда, замерев, дыхание передается актерам, от актеров – зрителям. В этом рождается атмосфера, а без атмосферы нет смысла ставить спектакль», – объясняет Юрий Грымов для слушателей НСН.

