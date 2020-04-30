Регионы заключили свыше 20 тысяч контрактов на портале поставщиков Москвы
На Портале поставщиков четверть контрактов заключается с предпринимателями из регионов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Отмечается, что общая сумма сделок за I квартал текущего года составила 2,7 млрд руб.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, московские заказчики в течение этого времени заключили с региональными поставщиками больше 20 тысяч контрактов на портале. По словам Ефимова, их удаленному заключению способствовала качественная кампания, направленная на популяризацию Портала поставщиков.
В свою очередь, глава департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что объем закупок увеличивается благодаря удобному личному кабинету. По его словам, немаловажным фактом является и то, что сервисы Портала поставщиков подстраиваются под запросы аудитории. В частности, в конце 2019 года начала работу круглосуточная служба поддержки - в неё могут обратиться жители из любой точки России.
Ранее НСН писала, что Москва в первом квартале 2020 года заключила на 36% контрактов с малым бизнесом больше, чем за аналогичный период 2019 года. Так общий объем сделок составил порядка 83 млрд рублей.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что одним из проверенных инструментов, который способствует увеличению добросовестных представителей малого бизнеса на рынке Москвы, стал Портал поставщиков.
Этот ресурс в автоматическом режиме позволяет предпринимателям начинать работу с закупками без каких-либо дополнительных вложений, что особенно значимо для малого бизнеса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru