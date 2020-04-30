Регионы заключили свыше 20 тысяч контрактов на портале поставщиков Москвы

На Портале поставщиков четверть контрактов заключается с предпринимателями из регионов. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы. Отмечается, что общая сумма сделок за I квартал текущего года составила 2,7 млрд руб.

Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, московские заказчики в течение этого времени заключили с региональными поставщиками больше 20 тысяч контрактов на портале. По словам Ефимова, их удаленному заключению способствовала качественная кампания, направленная на популяризацию Портала поставщиков.

В свою очередь, глава департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что объем закупок увеличивается благодаря удобному личному кабинету. По его словам, немаловажным фактом является и то, что сервисы Портала поставщиков подстраиваются под запросы аудитории. В частности, в конце 2019 года начала работу круглосуточная служба поддержки - в неё могут обратиться жители из любой точки России.