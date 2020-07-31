Наталья Сергунина: Более тысячи организаций стали партнерами центра «Мосволонтер»

Число партнерских организаций ресурсного центра «Мосволонтер» достигло тысячи. В их число входят учреждения образования, спорта и культуры, а также социально ориентированные НКО, общественные организации, благотворительные фонды, представители малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, она добавила, что волонтерское сообщество в Москве с каждым годом становится сильнее и сплоченнее. Это показала, в частности, масштабная акция #МыВместе – она проходила в период самоизоляции, с конца марта. Её участниками стали более 21 тысячи жителей столицы. Они доставляли нуждающимся лекарства, продукты, корм для животных и другие необходимые вещи.

Также, по словам Натальи Сергуниной, во время эпидемии коронавирусной инфекции партнером центра «Мосволонтер» стал фонд помощи животным «Лапа дружбы». Развитие добровольчества в столице активно поддерживает около сотни высших учебных заведений Москвы, отметила Сергунина. А в числе давних партнеров «Мосволонтера» — ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород».