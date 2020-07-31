Наталья Сергунина: Более тысячи организаций стали партнерами центра «Мосволонтер»

Число партнерских организаций ресурсного центра «Мосволонтер» достигло тысячи. В их число входят учреждения образования, спорта и культуры, а также социально ориентированные НКО, общественные организации, благотворительные фонды, представители малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Кроме того, она добавила, что волонтерское сообщество в Москве с каждым годом становится сильнее и сплоченнее. Это показала, в частности, масштабная акция #МыВместе – она проходила в период самоизоляции, с конца марта. Её участниками стали более 21 тысячи жителей столицы. Они доставляли нуждающимся лекарства, продукты, корм для животных и другие необходимые вещи.

Также, по словам Натальи Сергуниной, во время эпидемии коронавирусной инфекции партнером центра «Мосволонтер» стал фонд помощи животным «Лапа дружбы». Развитие добровольчества в столице активно поддерживает около сотни высших учебных заведений Москвы, отметила Сергунина. А в числе давних партнеров «Мосволонтера» — ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород».

Наталья Сергунина подвела итоги всероссийской добровольческой акции «Мы вместе»

Напомним, на форуме «Таврида» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил памятные медали активистам проекта «Мы вместе». Об этом сообщила пресс-служба форума.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко торжественно вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 11 июля.

Акция была организована в период пандемии коронавируса для помощи нуждающимся.

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ФОТО: Александр Гальперин//РИА Новости
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