Наталья Сергунина: Более тысячи организаций стали партнерами центра «Мосволонтер»
Число партнерских организаций ресурсного центра «Мосволонтер» достигло тысячи. В их число входят учреждения образования, спорта и культуры, а также социально ориентированные НКО, общественные организации, благотворительные фонды, представители малого и среднего бизнеса. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Кроме того, она добавила, что волонтерское сообщество в Москве с каждым годом становится сильнее и сплоченнее. Это показала, в частности, масштабная акция #МыВместе – она проходила в период самоизоляции, с конца марта. Её участниками стали более 21 тысячи жителей столицы. Они доставляли нуждающимся лекарства, продукты, корм для животных и другие необходимые вещи.
Также, по словам Натальи Сергуниной, во время эпидемии коронавирусной инфекции партнером центра «Мосволонтер» стал фонд помощи животным «Лапа дружбы». Развитие добровольчества в столице активно поддерживает около сотни высших учебных заведений Москвы, отметила Сергунина. А в числе давних партнеров «Мосволонтера» — ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова «Аптекарский огород».
Напомним, на форуме «Таврида» первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил памятные медали активистам проекта «Мы вместе». Об этом сообщила пресс-служба форума.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко торжественно вручил памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 11 июля.
Акция была организована в период пандемии коронавируса для помощи нуждающимся.
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