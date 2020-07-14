Наталья Сергунина подвела итоги всероссийской добровольческой акции «Мы вместе»

В масштабной добровольческой акции «Мы вместе», стартовавшей в России в конце марта, поучаствовали более 21 тысячи москвичей, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Волонтёры оказывали помощь тем, кому требовалось особое внимание, на протяжении трёх месяцев — до начала июля, хотя режим самоизоляции к тому времени уже закончился. Участники акции доставляли продукты, лекарства, корм для животных и другие необходимые вещи на дом.

В Москве работали девять добровольческих штабов, а также четыре колл-центра. По подсчётам мэрии, за время акции «Мы вместе» волонтёрам поступило свыше 33 тысяч заявок, больше всего — в ЮЗАО, ТиНАО и Южном административном округе. Колл-центр принял 150 тысяч звонков на горячую линию.

Сергунина поблагодарила участников акции от имени правительства Москвы. «В том, что город методично и уверенно справился с последствиями пандемии на ее пике, вне всяких сомнений, есть и ваша большая заслуга», - отметила она.

