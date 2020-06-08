Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы скончался от COVID-19

Отмечается, что священнослужитель скончался 8 июня в результате осложнений, вызванных коронавирусом.



Это уже не первый заметный священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ), который умер в результате заболевания коронавирусом. Ранее стало известно, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров) умер в возрасте 89 лет.



Кроме того, после заражения коронавирусной инфекцией в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

