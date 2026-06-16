Аракчи: Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям
Иран и США начнут переговоры по атому и санкциям 19 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.
Ранее Тегеран и США завершили работу над меморандумом, который подразумевает завершение боевых действий на всех фронтах. После подписания документа стороны в течение 60 дней проведут переговоры, чтобы выработать окончательное соглашение для решения ядерной проблемы и снятия американских санкций.
Как отметил Аракчи, меморандум официально подпишут «вероятно, в пятницу», пишет RT.
«Место будет определено. В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности», - указал министр.
Между тем генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров заявил НСН, что вероятность подписания мирного соглашения между США и Ираном в Женеве 19 июня стремится к нулю после атаки Израиля на Бейрут и заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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