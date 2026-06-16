Аракчи: Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям

Иран и США начнут переговоры по атому и санкциям 19 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

Ранее Тегеран и США завершили работу над меморандумом, который подразумевает завершение боевых действий на всех фронтах. После подписания документа стороны в течение 60 дней проведут переговоры, чтобы выработать окончательное соглашение для решения ядерной проблемы и снятия американских санкций.