Минздрав включит 149 лекарств в перечень стратегически значимых

Министерство здравоохранения РФ намерено дополнить перечень стратегически значимых лекарственных средств 149 препаратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

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Среди лекарств в списке - альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, аминокислоты для парентерального питания, вакцина от рака мочевого пузыря.

Отмечается, что Минздрав внес в перечень СЗЛС растворы для перитонеального диализа при почечной недостаточности, столбнячный и дифтерийный анатоксин. Кроме того, в список включили препараты баклофен, бензобарбитал, лидокаин, фактор роста эпидермальный.

Между тем замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что в России запаса лекарств из перечня жизненно необходимых хватит на восемь месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
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