Минздрав включит 149 лекарств в перечень стратегически значимых
Министерство здравоохранения РФ намерено дополнить перечень стратегически значимых лекарственных средств 149 препаратами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
Среди лекарств в списке - альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, аминокислоты для парентерального питания, вакцина от рака мочевого пузыря.
Отмечается, что Минздрав внес в перечень СЗЛС растворы для перитонеального диализа при почечной недостаточности, столбнячный и дифтерийный анатоксин. Кроме того, в список включили препараты баклофен, бензобарбитал, лидокаин, фактор роста эпидермальный.
Между тем замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что в России запаса лекарств из перечня жизненно необходимых хватит на восемь месяцев.
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