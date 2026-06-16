Минздрав включит 149 лекарств в перечень стратегически значимых

Среди лекарств в списке - альбумин человека, иммуноглобулин против клещевого энцефалита, аминокислоты для парентерального питания, вакцина от рака мочевого пузыря.

Отмечается, что Минздрав внес в перечень СЗЛС растворы для перитонеального диализа при почечной недостаточности, столбнячный и дифтерийный анатоксин. Кроме того, в список включили препараты баклофен, бензобарбитал, лидокаин, фактор роста эпидермальный.

Между тем замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что в России запаса лекарств из перечня жизненно необходимых хватит на восемь месяцев.

