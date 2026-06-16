Единичный случай: В России предрекли исчезновение льготной ипотеки к 2030 году
Дмитрий Ракута заявил НСН, что семейную ипотеку ждет судьба IT-ипотеки, которая действует, но по факту сделки не превышают 5%.
К 2030 году льготные программы ипотеки станут единичным механизмом для улучшения жилищных условий, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Власти России намерены сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25–30% к 2030 году, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. На начало 2026 года доля льготной ипотеки на рынке новостроек достигала 90%. Ракута рассказал, к чему готовиться покупателям и рынку.
«Механизм здесь достаточно простой. Год назад у нас были так называемые лимиты на выдачу льготных программ. Сейчас их убрали, но внутри банковской системы эти лимиты есть, для каждого банка заложен определенный объем финансирования. Если этот объем превышен, банк не одобряет клиентов или не выводит на сделку. Любая льготная программа требует значительных финансовых вложений, они по факту субсидируются из бюджета. Мы понимаем, что к 2030 году льготные программы станут единичным механизмом для улучшения жилищных условий. На примере IT-ипотеки мы видим, что она действует, но по факту сделки не превышают 5%», - объяснил он.
По его словам, на этом фоне снизится спрос на новостройки, застройщики уже ориентируются на такой сценарий.
«Семейная ипотека у нас действует до 2030 года как раз, к этому времени рыночные условия поменяются, встанет вопрос, нужна ли семейная ипотека в таком виде. Льготные ипотеки становятся адресными и точечными. Даже если заемщик соответствует всем формальным требованиям, не факт, что он получит положительное решение. На этом фоне спрос сильно сократится, это больше всего затронет первичный сектор. Застройщики понимают тенденцию, постепенно перестраивают свои бизнес-модели. Будет кризис в количестве и качестве клиентов. Пока еще работают инструменты рассрочки. Застройщики не будут пока много выпускать комплексов на рынок. Цены скорректируются, но не стоит ожидать, что рынок рухнет и скидки будут достигать 50%. Возможно, 20-25%, но это будет временная история», - рассказал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в июле также изменят условия выдачи льготной семейной ипотеки. Предлагалось оставить ставку в 6% для семей с двумя детьми, многодетным – снизить до 4%, а семьям с одним ребёнком – повысить до 10-12%. Однако в Минфине говорят, что окончательные параметры всё ещё не определены.
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