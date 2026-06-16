К 2030 году льготные программы ипотеки станут единичным механизмом для улучшения жилищных условий, заявил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Власти России намерены сократить долю госпрограмм в ипотеке до 25–30% к 2030 году, пишут «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. На начало 2026 года доля льготной ипотеки на рынке новостроек достигала 90%. Ракута рассказал, к чему готовиться покупателям и рынку.