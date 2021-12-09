Похолодание пришло в Москву с Новой Земли

Аномальное похолодание, которое установилось в столичном регионе, обусловлено антициклоном и воздушными массами, пришедшими с Новой Земли. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, при антициклоне мало облаков, что приводит к охлаждению приземного слоя воздуха.

Синоптики ранее сообщали, что похолодание из Санкт-Петербурга не придет в Москву, и этот прогноз сбылся.

Ранее Вильфанд предупредил, что четыре региона РФ ожидают аномальные морозы.







