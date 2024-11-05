СМИ: Новогодние елки в 2024 году подорожают на 10—20%
Стоимость новогодней елки увеличится на 10-20% относительно 2023 года, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на участников рынка.
Уточняется, что в 2023 году стоимость сосны и ели в среднем составляла тысячу рублей за метр, при этом зимой 2024 года цена будет увеличена до 1200 – 1500 рублей.
Стоимость деревьев вырастет за счет увеличения затрат на логистику и инфляции. При этом продавцы будут готовы предложить деревья российского производства, а также импортные премиальные пихты.
Ранее сообщалось, что цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%. Продукт вошел в число самых подорожавших в стране по версии Росстата, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Новогодние елки в 2024 году подорожают на 10—20%
- Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в аэропорт Ташкента из-за больного россиянина
- ФСБ задержала вымогавших деньги у участника СВО четверых россиян
- «Расписаться кровью не могу»: Шевчук высказался о возможности концертов в России
- На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1
- Вучич предсказал третью мировую войну в случае победы Харрис
- СМИ: У провалившей гендерный тест боксерши Хелиф выявили наличие тестикул
- На Сахалине в возрасте 50 лет умерла старейшая лошадь в России
- ПВО сбила над Брянской областью шесть беспилотников ВСУ
- В Курской области десантники перекрыли минным шлагбаумом маршрут прорыва ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru