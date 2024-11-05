СМИ: Новогодние елки в 2024 году подорожают на 10—20%

Уточняется, что в 2023 году стоимость сосны и ели в среднем составляла тысячу рублей за метр, при этом зимой 2024 года цена будет увеличена до 1200 – 1500 рублей.

Стоимость деревьев вырастет за счет увеличения затрат на логистику и инфляции. При этом продавцы будут готовы предложить деревья российского производства, а также импортные премиальные пихты.

Ранее сообщалось, что цена на красную икру в России за сентябрь выросла на 12,6%. Продукт вошел в число самых подорожавших в стране по версии Росстата, передает «Радиоточка НСН».

