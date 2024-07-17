Насильникам и убийцам хотят запретить менять имена
В Госдуму внесли законопроект об ограничениях на смену имен для осужденных по ряду преступлений. Документ предполагает запрет на смену фамилии, имени и отчеств для осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, теракт и по ряду других статей Уголовного кодекса.
Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов («Новые люди»), передает ТАСС. Они утверждают, что практика смены ФИО у преступников распространена в России. Таким образом они скрывают от окружающих факт совершения преступлений.
Накануне группа депутатов от «Новых людей» внесла в Госдуму проект об ограничении шумных работ для управляющих компаний (УК) до 8 утра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru