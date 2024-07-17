Насильникам и убийцам хотят запретить менять имена

Авторами инициативы выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов («Новые люди»), передает ТАСС. Они утверждают, что практика смены ФИО у преступников распространена в России. Таким образом они скрывают от окружающих факт совершения преступлений.

Накануне группа депутатов от «Новых людей» внесла в Госдуму проект об ограничении шумных работ для управляющих компаний (УК) до 8 утра.



