«НАШЕ Радио» зазвучало в приморском Арсеньеве
13 марта 202611:57
«НАШЕ Радио» с 13 марта стало доступно для слушателей в городе Арсеньев в Приморском крае, сообщили НСН представители радиостанции. Она вещает на частоте 95,8 ФМ.
Арсеньев – город с населением более 45 тысяч человек, где работают ещё семь радиостанций федерального масштаба.
В 2026 году «НАШЕ Радио» начнёт вещание ещё в двух городах Приморского края: во Владивостоке на частоте 92,7 FM, а также в Артёме на 92,0 FM.
Горячие новости
- Депутат Делягин заявил об искоренении алкоголизма среди молодежи
- Россияне рассказали, какие меры борьбы с алкоголизмом считают эффективными
- Суд оштрафовал Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях
- «НАШЕ Радио» зазвучало в приморском Арсеньеве
- Мишустин рассказал о росте числа многодетных семей в России в 2025 году
- Социологи: Число непьющих россиян выросло в полтора раза
- Новые собственники планируют модернизировать «Домодедово»
- «Гром среди ясного неба!»: Претензии к Azur Air ударят по бизнесу и туриндустрии
- Юрист: За рекламу в Telegram могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей
- В Новой Москве десять человек пострадали в ДТП с маршруткой и такси