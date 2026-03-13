«НАШЕ Радио» зазвучало в приморском Арсеньеве

«НАШЕ Радио» с 13 марта стало доступно для слушателей в городе Арсеньев в Приморском крае, сообщили НСН представители радиостанции. Она вещает на частоте 95,8 ФМ.

Арсеньев – город с населением более 45 тысяч человек, где работают ещё семь радиостанций федерального масштаба.

В 2026 году «НАШЕ Радио» начнёт вещание ещё в двух городах Приморского края: во Владивостоке на частоте 92,7 FM, а также в Артёме на 92,0 FM.

