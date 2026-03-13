Суд оштрафовал Pharaoh за пропаганду наркотиков в песнях

Рэпера Pharaoh (Глеба Голубина) оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду употребления наркотиков в нескольких песнях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы.

По данным следствия, музыкант разместил на платформах «ВКонтакте» и «Яндекс.Музыка» композиции, в текстах которых пропагандируется употребление запрещенных веществ. Рэперу вменяют нарушение в качестве индивидуального предпринимателя статьи о пропаганде наркотических средств с использованием интернета.

«Признать виновным… назначить наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей», - постановил суд.

Музыкант не присутствовал на заседании, так как отправился на гастроли. При этом он прислал письменные возражения, попросив прекратить производство либо назначить наказание, не связанное с прекращением деятельности. Рэпер также отметил, что фигурирующие в деле песни «Дико, например», «10:13», «1 из Легенд», «Для Насилия» сейчас недоступны на музыкальных платформах, а в дальнейшем их тексты изменят.

Ранее рэпера Face (настоящее имя - Иван Дремин, признан в России иностранным агентом) оштрафовали за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

