«НАШЕ Радио» назвало лауреатов премии «Чартова Дюжина»

Лучшим концертом стало выступление проекта ГОРШЕНЕВ с симфоническим оркестром, которон состоялось 23 мая в КЗ «Москва». В категории «Солист» победил Михаил Житняков из группы «Ария», а лучшей солисткой стала Диана Арбенина. Группой года признан коллектив «Бонд с кнопкой».

В номинации «Кавер» отметили AY YOLA за версию песни «Черная луна» группы «Агата Кристи». В специальной категории «Легенда» награду получила «Ария», в номинации «Взлом» — Beautiful Boys.

Песней года стала композиция «Гордиев узел» группы «Ария». В категории «Саундтрек» победил трек The Hatters «Город поет», прозвучавший в фильме «Пророк. История Александра Пушкина», передает «Радиоточка НСН».

