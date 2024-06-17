«НАШЕ Радио» сменит частоту вещания в Москве
Радиостанция «НАШЕ Радио» с 9 июля продолжит вещание в Москве на новой частоте, сообщил НСН её программный директор Игорь Паньков.
Музыкальная радиостанция будет доступна слушателям на соседней частоте 101,8 FM вместо прежней 101,7 FM. Отмечается, что «переезд» вызван необходимостью оптимизации радиочастотного диапазона и никак не отразится на качестве звучания и формате «НАШЕго Радио».
«Формат остаётся неизменным - как и прежде, мы будем радовать наших слушателей любимыми шоу и самой лучшей музыкой», - пообещал Паньков.
По данным Mediascope, еженедельный охват радиостанции превышает 9,1 миллиона человек.
В мае «НАШЕ Радио» объявило конкурс на вакансию ведущей прямого эфира.
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