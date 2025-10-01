НАШЕ Радио разыграло миллион в прямом эфире

В течение двух месяцев на утреннем шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» проходил проходил денежный розыгрыш, сумма которого к 1 октября увеличилась до миллиона рублей. Крупную сумму выиграла участница Ольга, которая выполнила условия конкурса и отправила в редакцию письмо с обертками от мороженого.

«И полного метра мало»: О «НАШЕм Радио» предложили снять сериал

Победительница рассказала, что всегда работает под «НАШЕ Радио», а выигрыш стал для нее шоком. Деньги девушка планирует потратить на покупку дома.

Программный директор радиостанции Игорь Паньков поблагодарил всех участников конкурса.

«От всей души благодарим каждого, кто присылал нам письма – они буквально засыпали наш стол. Эти месяцы были наполнены невероятными эмоциями, и не передать словами, сколько теплых слов мы слышали от людей, когда звонили и неожиданно для них сообщали о выигрыше», - рассказал он.

Также приз получила и девушка, которая отправила лишь четыре фантика из пяти – она выиграла годовой запас мороженого.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:Наше Радио

Горячие новости

Все новости

партнеры