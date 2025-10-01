НАШЕ Радио разыграло миллион в прямом эфире

Победительница рассказала, что всегда работает под «НАШЕ Радио», а выигрыш стал для нее шоком. Деньги девушка планирует потратить на покупку дома.

Программный директор радиостанции Игорь Паньков поблагодарил всех участников конкурса.

«От всей души благодарим каждого, кто присылал нам письма – они буквально засыпали наш стол. Эти месяцы были наполнены невероятными эмоциями, и не передать словами, сколько теплых слов мы слышали от людей, когда звонили и неожиданно для них сообщали о выигрыше», - рассказал он.

Также приз получила и девушка, которая отправила лишь четыре фантика из пяти – она выиграла годовой запас мороженого.







