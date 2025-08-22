«НАШЕ Радио» разыграет миллион рублей

«НАШЕ Радио» запустило розыгрыш миллиона рублей, сообщили НСН представители радиостанции.

Каждую среду ведущие утреннего шоу «Подъемники» разыгрывали определенную сумму денег, начиная с 50 тысяч рублей. Однако в заключительный день викторины, 1 октября, счастливчик получит целый миллион рублей.

НАШЕ Радио покоряет просторы от Северного полюса до космоса

Как отметил программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков, условия конкурса довольно простые: необходимо съесть мороженое и прислать в редакцию упаковку в конверте.

По словам Панькова, уже сейчас в заветном мешке – более 350 посланий.


ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
ТЕГИ:Наше Радио

